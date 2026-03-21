CAMPIONATO SAMMARINESE Il Cosmos torna alla vittoria: 2-1 al Cailungo Dopo due sconfitte consecutive tornano alla vittoria i gialloverdi: 2-1 al Cailungo grazie alle reti di Hamati nel primo tempo e Bufi nel secondo. I rossoverdi sbagliano un rigore con Bua e accorciano con Lisi ma non basta.

Nonostante assenze pesanti che hanno inciso in modo significativo sul cammino, il Cosmos riesce a ritrovare il successo nel momento più importante. Una vittoria fondamentale che consente ai gialloverdi di allungare sulla Libertas e di accorciare sul Fiorentino, mantenendo vive le speranze di accesso ai playoff diretti. I ragazzi di Andy Selva vincono 2-1 contro il Cailungo, che paradossalmente comincia a giocare soltanto dopo essere rimasto in dieci. Partenza a razzo dei gialloverdi, che vogliono subito mettere le cose in chiaro: Gjoni si inserisce e calcia in diagonale, Francioni blocca in due tempi. Poi, su una palla apparentemente innocua, Ambrosini sfiora il gol dell'anno. Il 32 si coordina alla perfezione e scheggia la traversa dal limite dell'area. Spinta incessante che porta al meritato vantaggio del Cosmos: slalom in area di Hamati che converge verso il centro ed è bravo ad aspettare il momento giusto prima di battere Francioni con il mancino all'angolo basso. 1-0 e azione quasi in fotocopia qualche minuto più tardi: questa volta Hamati perde tempo nella preparazione, serve Ambrosini che mette sul fondo da ottima posizione. Con un Cosmos che sembra in totale controllo, allo scadere della prima frazione succede l’imprevisto: Rinaldi e Andretta non si intendono, Colagiovanni si inserisce e il numero 99 è costretto ad atterrare in area il giocatore del Cailungo. È calcio di rigore per i rossoverdi e l'occasione per il possibile 1-1, ma Bua calcia centrale e Semprini mantiene a galla i suoi; sulla ribattuta, Lisi spreca mandando fuori.

Il Cosmos va negli spogliatoi tirando un sospiro di sollievo e ci esce galvanizzato, archiviando virtualmente la pratica. Bellissima azione corale dei gialloverdi, illuminante il tacco di Gjoni a mettere Bufi solo davanti al portiere. Il terzino fa il resto e insacca, firmando un importante 2-0. Sembra piovere sul bagnato per il Cailungo: screzio tra capitan Iuzzolino e Hamati. Il direttore di gara ammonisce entrambi, ma per il difensore rossoverde è il secondo. Cailungo sotto di due gol e di un uomo, ma proprio in questo momento viene fuori l'orgoglio che porta all'accorcio di Lisi che – direttamente da calcio di punizione – sorprende Semprini sul suo palo e riapre la contesa. Nel finale a dir la verità, gli uomini di Benedetti e Mezzadri non andranno oltre qualche mischia mentre le chance principali sono griffate Cosmos. Secondo legno di giornata quando Hamati svetta in area e centra la traversa. Poi doppia occasione per il neo-entrato Mhilli: l'11 cerca di chiudere sul primo palo e Francioni è attento a respingere, l'estremo difensore del Cailungo si supera ancora sul suo tentativo da 0 metri e tiene accesa una fiammella di speranze. Spenta, però, dal cronometro che nel finale sorride al Cosmos.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: