Il Cosmos torna alla vittoria: 3-2 al Pennarossa dopo una partita al cardiopalmo

Uno squarcio di luce nella nebbia per far risorgere il Cosmos. Rimonta e contro-rimonta a Fiorentino: alla fine la spuntano 3-2 i gialloverdi, contro un Pennarossa che ha assaporato i 3 punti prima di crollare nel finale. Primo tempo bloccato, da una parte e dall’altra. Serravalle si fa vedere con il tiro-cross di Grandoni sul quale Badalassi non arriva per un soffio, Chiesanuova risponde con la sventola di Zenoni sul servizio di Isaraj fuori misura. Prosegue l’annata complicata di Badalassi, costretto ad uscire per infortunio. Non si può nemmeno parlare di gol annullato quando Maggioli mette alle spalle di Del Prete, con il direttore di gara che aveva fischiato con anticipo una possibile trattenuta su Gega. È gol invece - e che gol! - al tramonto della prima frazione. Gran lavoro di Rinaldi che serve Fermi, al resto ci pensa il 21. Serpentina per entrare in area poi - tu per tu con Del Prete - piattone a superare il portiere avversario. Il Cosmos passa con la perla del centrocampista gialloverde, reazione Pennarossa con il destro da fuori di Zahir alto non di molto.

Emozioni destinate alla ripresa. Zenoni – uno dei migliori in campo – vede Pintore in profondità. Il contatto con Maggioli, al limite dell'area, viene punito con il calcio di rigore, tra le proteste veementi di Selva e panchina. Dagli 11 metri lo stesso Pintore trasforma con il brivido: Semprini intuisce ma non respinge, il Pennarossa pareggia. E continua a insistere: Grandoni anticipa all'ultimo Carrozzo, di là del Prete alza in corner la punizione di Pierri. Altra discesa di un inarrestabile Zenoni: la botta centrale viene allontanata in “bagher” da Semprini. Ma Chiesanuova è in partita e a un quarto d'ora dalla fine completa la rimonta: verticalizzazione per il solito Pintore, sterzata in area e mancino che si spegne sul palo lontano dove Semprini non può arrivare. La magia del 9 vale il 2-1 Pennarossa ma il Cosmos, ferito nell'orgoglio, ci mette il cuore. Ripartenza azionata da Rinaldi, Fermi fa ancora una volta tutto da solo e fa bene. Del Prete è battuto per la seconda volta, doppietta personale anche per lui ed è di nuovo tutto in gioco. Scende la nebbia e, al quarto dei 5 minuti di recupero concessi, Di Meo diventa l'eroe di giornata: incornata vincente sul cross dalla destra ed è 3-2. Apoteosi Cosmos che torna alla vittoria dopo un mese e mezzo: primo successo per Andy Selva sulla panchina gialloverde.