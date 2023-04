Il Cosmos vince ma non basta. Tre Fiori scavalcato dalla Virtus

Lo scudetto vola in Città a Serravalle restano solo i rimpianti. Perdere un campionato per un solo punto con il miglior attacco 64 gol e miglior difesa con 13 e una sola sconfitta e il capocannoniere Prandelli, diventa difficile da digerire. Sono due le squadre che hanno dominato questo campionato e vanno applaudite entrambe. Venendo alla partita di oggi le migliori occasioni sono del Tre Fiori. Aldo Junior Simoncini dimostra che tra i pali è ancora lui uno dei principali numeri 1 del Titano, la doppia parata su Dolcini, è qualcosa di eccellente, soprattutto il colpo di reni sul secondo tentativo del centrocampista del Tre Fiori. La squadra di Andy Selva insiste. In questo caso è Gjurchinoski a provarci con il diagonale che finisce a lato. Meglio il Tre Fiori ma passa il Cosmos. Loiodice in verticale, Semprini sbaglia il tempo dell'uscita e Nisi di testa deposita in rete. Avanti la squadra di Nicola Berardi. Nella ripresa, botta e risposta in pochi minuti. Prima è Palazzi a mettere fuori di testa, poi è Tall a provarci sempre di testa con identico risultato. Le notizie che arrivano da Acquaviva smorzano gli animi. Lo stesso Tall in bello stile ma tutto vanificato dall'assistente. Lo scontro Prandelli – Semprini si risolve bene per entrambi, ma il portiere del Tre Fiori resta a terra per oltre 5 minuti. Nel finale resta in 10 la squadra di Andy Selva espulso De Lucia. In pieno recupero e in contropiede Pastorelli mette i titoli di coda a partita e regoular season. A Montecchio Cosmos batte Tre Fiori 2-0.