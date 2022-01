Ancora un rinvio per il primo allenamento di Fabrizio Costantini alla guida della Nazionale Sammarinese di calcio. La seduta fissata per questa sera al San Marino Stadium è stata annullata dopo che sono stati riscontrati alcuni casi di positività nel gruppo squadra. Al momento resta confermato l'allenamento dell'Under 21, in programma per domani sera alle 19 a Serravalle B.