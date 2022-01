CALCIO SAMMARINESE Il Covid ferma la Nazionale I tamponi effettuati allo Stadium hanno evidenziato alcuni casi di positività nel gruppo squadra

Il Covid ferma la Nazionale.

Ancora un rinvio per il primo allenamento di Fabrizio Costantini alla guida della Nazionale Sammarinese di calcio. La seduta fissata per questa sera al San Marino Stadium è stata annullata dopo che sono stati riscontrati alcuni casi di positività nel gruppo squadra. Al momento resta confermato l'allenamento dell'Under 21, in programma per domani sera alle 19 a Serravalle B.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: