"Il cuore di San Marino": oltre un milione di visite per la canzone dedicata alla nazionale biancazzurra

Ha superato un milione e trecentomila visite la canzone dei Dear Jane "The Heart of San Marino", dedicata alla nazionale di calcio biancazzurra. Il brano del gruppo di Hong Kong si ispira alla tenacia dei giocatori del Titano e alla loro costante ricerca del risultato nelle partite internazionali, con pronostici contrari. Il calcio sammarinese diventa così una metafora per ispirare anche gli sfortunati in amore, ricordando l'importanza di non mollare mai, nonostante le sconfitte a cui si può andare incontro.

La canzone

La traduzione del testo (lingua inglese)