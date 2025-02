CAMPIONATO SAMMARINESE Il "Derby della funivia" è del Tre Penne: battuta 2-0 la Libertas La squadra di città segna un goal per tempo e aggancia il Tre Fiori al quinto posto

Il Tre Penne liquida per 2-0 la Libertas e si prende il Derby della funivia, agganciando il Tre Fiori al quinto posto in campionato. Con Nicola Berardi squalificato per tre mesi e tre partite, sulla panchina della squadra di città si siede il preparatore Alex Gasperoni.

La prima occasione è del Tre Penne, al 7'. Guidi scappa sulla sinistra e appoggia in area per Ceccaroli, che calcia a botta sicura, ma un superlativo Manzaroli gli nega il goal. Al 12' ci prova Ricciardo. Servito in profondità, l'attaccante si defila e calcia, il tiro, smorzato, non sembra pericoloso ma quasi inganna Manzaroli, che in qualche modo si salva.

La Libertas risponde in contropiede. Michelotti riceve in area ed è pronto a battere a rete, quando, come un vero ultimo baluardo, si materializza alle sue spalle D'Addario, che gli nega la conclusione. Al 18' sfiora ancora il goal il Tre Penne: punizione di Cuomo e testa di De Queiroz, palla a lato di un nulla. Perso Ricciardo per un problema al ginocchio che sarà da valutare, il Tre Penne passa al 38'. La combinazione tra Guidi e Ceccaroli è splendida, l'esterno entra in area, anticipa Manzaroli e con l'aiuto del palo insacca l'1-0 che, di fatto, chiude la frazione.

Dopo un primo tempo in controllo, nella ripresa il Tre Penne rischia di subire il pareggio al 13'. Da un'azione insistita della Libertas sulla destra scaturisce un cross su cui Sow stacca più in alto di tutti, ma Migani, in tuffo, alza in angolo. Due minuti dopo, però, la partita cambia volto. Michelotti le prova tutte per fermare un contropiede del Tre Penne e prima stende Cuomo, poi affossa anche Ceccaroli. L'arbitro valuta entrambi come falli da ammonizione e, con una decisione che raramente si vede, gli sventola due cartellini gialli in fila e il conseguente rosso. Incredulo Michelotti, ma Balzano è irremovibile.

Acquisita la superiorità numerica, il Tre Penne si getta in attacco per chiudere la partita e ci riesce al 19'. Velo di Guidi, conclusione di Cuomo dal limite e palla deviata da Moretti che torna al numero 7. La difesa della Libertas chiede il fuorigioco, ma così non è, e l'attaccante insacca porta vuota. Al 25' Dormi va vicino anche al 3-0, quando, lanciato da Gaiani, entra in area e calcia a incrociare, sfiorando il palo.

La Libertas, in netta difficoltà, prova comunque a riaprirla, sfruttando una respinta errata di Migani, che serve involontariamente Buzi in area, ma il tiro del numero 25, destinato in rete, sbatte contro Sow proprio sulla riga. A partita ormai chiusa, il Tre Penne sfiora ancora il 3-0, ancora con Dormi, che calcia dal limite ma trova pronto Manzaroli in tuffo. Finisce così 2-0 una partita quasi mai in discussione. Il Tre Penne, al quinto successo nel 2025, continua la scalata in classifica, mentre la Libertas, che ha vinto solo quattro volte in campionato, si allontana dalla zona playoff.

