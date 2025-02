Il derby finisce in parità, Fiorentino – Tre Fiori 1-1

Fiorentino - Tre Fiori

Il derby di Fiorentino molto importante per la classifica con una sfida d'alta quota che va oltre al campanile. Una gara che non tarda molto ad entrare nel vivo con la punizione di Prandelli da ottima posizione risponde Simone Benedettini. Si accende la sfida con la grande occasione per il Fiorentino con la conclusione di El Ardoudi salvata sulla linea di porta a Nardi battuto. Poco dopo ancora rossoblu pericolosi con Gueye servito nel cuore dell'area di rigore con Nardi che anticipa il centrale del Fiorentino. Risposta del Tre Fiori con uno dei suoi uomini di maggior qualità: Tommaso Bernardi, salta l'avversario e va alla conclusione, Benedettini chiude in angolo. E' tutto della squadra di Girolomoni il finale di primo tempo: annullato un gol di Pini per posizione irregolare. Poco dopo sulla punizione dalla trequarti, Prandelli di testa, vola Benedettini a respingere il tentativo del centroavanti dei giallo/blu in maglia verde. Il gol è nell'aria ed arriva con “te caldo” già pronto: prima Pini colpisce l'incrocio dei pali, sulla ribattuta la difesa del Fiorentino non riesce ad allontanare, recupera la sfera il Tre Fiori, Prandelli mette in mezzo, e Nicko Sensoli scarica dentro per il vantaggio che in quel momento significa sorpasso. Ad inizio ripresa protesta el Tre Fiori per un il contrasto di El Ardoudi su Bernardi per l'arbitro William Villa non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. L'equilibrio torna a regnare quando Gueye lancia dalle retrovie per il controllo di El Ardoudi, il numero 19 porta a spasso l'avversario poi fa la cosa giusta attendendo Belward, il quale è molto bravo a battere Nardi sul palo opposto. Parità ristabilita. Reazione del Tre Fiori, Nicko Sensoli prova in semirovesciata senza trovare l'impatto con la sfera, buona la partita del centrocampista della Nazionale. Poi è Bernardi ad avere una doppia opportunità: il primo tentativo con il pallonetto, finisce alto di pochissimo. Il secondo con Prandelli che di testa lo manda in porta, il numero 10 va ad incrociare, Simone Bendettini è straordinario nel respingere a mano aperta. Nel finale la partita si innervosisce volano cartellini gialli come se piovesse ma il risultato non cambierà più. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana, Fiorentino – Tre Fiori 1-1.