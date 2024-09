Dopo l'esposto di San Marino RTV alla Lega Nazionale Dilettanti relativo al mancato accreditamento della troupe della TV di Stato per la partita tra San Marino e Zenith Prato, il Dipartimento Interregionale ha richiesto "delucidazioni" alla società biancoazzurra, ricordando che San Marino RTV era regolarmente autorizzata a richiedere l'accredito per la partita di domenica 15 settembre come riportato dall'elenco pubblicato sul sito internet della LND.