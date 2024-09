ACCREDITI NEGATI Il Dipartimento Interregionale scrive al San Marino Calcio

Il Dipartimento Interregionale scrive al San Marino Calcio.

Dopo l'esposto di San Marino RTV alla Lega Nazionale Dilettanti relativo al mancato accreditamento della troupe della TV di Stato per la partita tra San Marino e Zenith Prato, il Dipartimento Interregionale ha richiesto "delucidazioni" alla società biancoazzurra, ricordando che San Marino RTV era regolarmente autorizzata a richiedere l'accredito per la partita di domenica 15 settembre come riportato dall'elenco pubblicato sul sito internet della LND.

