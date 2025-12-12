Il Domagnano alla prova La Fiorita, continua il duello Virtus - Tre Fiori

Foto: Fsgc/Novelli

Il secondo derby di Serravalle di fila e la sfida tra la terza e la quinta in classifica saranno le partite di cartello della 13^ giornata del Campionato sammarinese, la penultima prima della sosta. Con i quarti di coppa in archivio, per varie settimane non ci saranno più gare a eliminazione diretta, al di fuori della Supercoppa di martedì 23 dicembre.

Le due sfidanti, Tre Fiori e Virtus, che si ritroveranno anche in semifinale di Coppa Titano, guidano sempre il campionato, separate da un solo punto. Avversaria dei gialloblù sarà la Libertas, tornata al successo nello scorso turno, opposto ai neroverdi sarà il Murata, a cui mancano ancora due punti per cancellare il segno meno dalla classifica. Entrambe le partite si giocheranno alle 15 di sabato, così come San Marino Academy Under 22 – San Giovanni e Faetano – Fiorentino, sfida utile in chiave turno preliminare, che trasmetteremo in diretta.

Quattro le partite in programma per le 15 di domenica. Il Domagnano, terzo a 27 punti, testerà le proprie ambizioni contro La Fiorita, quinta a 21, che viene dalla prima sconfitta stagionale, nel ritorno di coppa contro il Murata, in cui per qualche minuto è tornata in discussione anche la qualificazione. Spettatore interessato sarà il Tre Penne, che desidera riavvicinarsi a una e allontanarsi dall'altra: dopo la cocente eliminazione per mano della Juvenes Dogana, in campionato la squadra di Città troverà il Cailungo.

E proprio i biancorossoblù saranno impegnati in un derby, con la Folgore, per provare a portarsi a -1 dal club di Falciano, in diretta su Rtv. Entrambe arrivano da una sconfitta in campionato, ma la Folgore non vince da quattro turni, mentre la Juvenes Dogana sarà spinta dall'entusiasmo della qualificazione alla semifinale di coppa. Chiuderà il programma l'incontra tra Cosmos e Pennarossa che, stravolgendo ogni pronostico d'inizio stagione, è oggi uno scontro diretto per la zona playoff.







