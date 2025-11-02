TV LIVE ·
Il Domagnano corre: 3-0 al Cailungo. Pennarossa in zona playoff

I giallorossi staccano il Tre Penne al quarto posto. La squadra di Ricchiuti è di nuovo in zona turno preliminare, tre stagioni dopo

2 nov 2025
Foto: Fsgc/Montanari
Terza vittoria consecutiva per il Domagnano, che tiene il passo delle migliori e stacca il Tre Penne, issandosi solitario al quarto posto. I giallorossi di Amati stendono per 3-0 il Cailungo, con doppietta di Bonetti (3' e 78') inframmezzata dalla rete di Fusco (73'). Il Domagnano si conferma miglior attacco del torneo con 21 marcatura, al pari di Folgore e La Fiorita, e seconda miglior difesa, con 4 goal concessi: ora sono 17 i punti in campionato, cinque in meno della coppia di testa.

Dopo tre stagioni, il Pennarossa rientra nella zona turno preliminare del Campionato sammarinese. Contro la San Marino Academy, per la squadra di Ricchiuti arriva la terza vittoria stagionale, per 3-1. Anche qui decide una doppietta, quella di Pintore (19' e 79') con goal di Zahir (33') ad arrotondare il risultato. Per l'Academy c'è la marcatura di Marfella (26'). Il Pennarossa va a 9 punti, salendo al nono posto in classifica.




