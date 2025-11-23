CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano doma l'Academy e sale al terzo posto Successo per 3-0 dei giallorossi, nonostante i biancoblù lottino e creino diverse occasioni

La San Marino Academy lotta per 90 minuti, ma alla fine vince il Domagnano, che segna tre goal, si prende tre punti e va al terzo posto in campionato. Parte meglio la squadra di Amati, anche se la prima occasione è per quella di Di Maio, che pressa tanto e recupera diversi palloni, andando al tiro con Marfella, senza centrare il bersaglio.

Al quarto d'ora l'Academy ha una palla goal enorme: su un altro recupero palla, lo stesso Marfella gestisce e allarga verso destra, il successivo cross basso arriva però lento a Righi che deve ritardare il tiro e sbatte sulla difesa. Il Domagnano torna a spingere a metà frazione e nel giro di quattro minuti crea quattro palle goal: la prima con Bonetti, in contropiede, murato da un difensore; la seconda su angolo, quando un colpo di testa deviato finisce contro la base del palo; poi con un tiro da fuori di Sopranzi bloccato in tuffo da Borasco; infine sfonda, in contropiede, con lo stesso Sopranzi che entra in area, si allarga sulla sinistra e calcia a incrociare, Borasco tocca, ma non respinge, ed è 1-0.

Nella ripresa si passa in continuazione da un lato all'altro, ma senza occasioni fino al 18', quando si rinnova il duello Sopranzi – Borasco: il centrocampista calcia a girare da fuori, il portiere blocca in tuffo. A metà frazione l'Academy ha una doppia occasione clamorosa in area, arrivando due volte alla conclusione, una respinta dalla difesa, l'altra che finisce tra le braccia di Papi, da due passi.

Nel momento migliore dei biancoblù, però, il Domagnano passa ancora. Col gioco che riprende dopo una doppia sostituzione, la verticalizzazione dei giallorossi è fulminea e prende in contropiede la difesa, Bonetti vince il duello fisico in area e incrocia una conclusione che, deviata, scavalca l'incolpevole Borasco. L'Academy incassa, ma non crolla e, anzi, crea ancora. Prima c'è un cross teso su cui Marfella non arriva e Gasperoni calcia fuori, poi lo stesso Marfella controlla, protegge e calcia a incrociare un pallone in area, con Papi salvato dal palo.

Sono, però, le ultime due occasioni per la squadra di Di Maio, che al 90' subisce il terzo goal, quando un cross teso da destra di Ferraro si trasforma in un tiro e sorprende Borasco. Finisce così 3-0 per il Domagnano, che intasca altri tre punti e scavalca la Folgore, portandosi a -5 dalla coppia di testa.

