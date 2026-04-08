CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano è ancora sesto: 1-0 al Faetano Il Domagnano mantiene la posizione in vista dei play-off superando di misura un battagliero Faetano. Ad Acquaviva termina 1-0 per i giallorossi guidati da Manuel Amati: decide il gol di Giacomo Greco, classe 2007.

Classe 2007, all'esordio dal primo minuto: Giacomo Greco è l'eroe di serata in casa Domagnano. La sua volèe, alla prima vera occasione della partita, porta in dote 3 punti fondamentali ai giallorossi per mantenere la sesta posizione, ottima per quanto riguarda la griglia play-off. Il gol del centrocampista arriva al 14' e sarà decisivo, nonostante un Faetano battagliero che – in una delle ultime chance per restare aggrappata al treno spareggi – ha provato in ogni modo a rientrare in partita, ma si è dovuto arrendere. Dopo l'1-0 di Greco, il Domagnano ha un'altra chance con la palombella insidiosa di Amati su cross di Guglielmi, con Galesi che alza in corner. Il finale di prima frazione è tutto dei ragazzi di Sperindio, e soprattutto di Elia: il 7 raccoglie in area, anticipa Papi con la punta ma colpisce in pieno il palo. Faetano vicinissimo al pareggio e, qualche minuto più tardi, ancora Elia ci prova con un diagonale – deviato – e fuori non di molto. Tra le due chance anche qualche protesta gialloblu per un paio di offside millimetrici segnalati allo stesso Elia.

Si va al riposo sull'1-0 e, nel secondo tempo, il Faetano parte di nuovo forte: Pallante cerca il colpo da biliardo, Papi si accartoccia su se stesso e blocca. Poi viene fuori un po' di stanchezza, i cambi non incidono e il Domagnano – con il passare dei minuti – fa valere la superiorità tecnica. Amati è caparbio a lottare in area, destro sporcato che si impenna e costringe Galesi ad una parata non scontata. Proteste anche in area avversaria per un possibile tocco con il braccio giudicato regolare dal direttore di gara. Ultimo highlight del match con Buda che, in pieno recupero, fa tutto bene fino al momento della conclusione alta sopra la traversa. Ma al Domagnano cambia poco: successo di misura e buon rientro dalla sosta per le nazionali. Si interrompono le residue speranze di play-in per il Faetano, a cui non basta una bella prestazione.



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