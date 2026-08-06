Il Domagnano festeggia 60 anni

Il Domagnano taglia il traguardo dei 60 anni di attività. Una società storica che può vantare nel suo palmarès quattro campionati sanmarinesi, otto Coppe Titano e tre Supercoppe nazionali. Alla serata di celebrazione di questa importante ricorrenza è stato presente anche Claudio Muccioli, ex presidente della squadra giallorossa che ha guidato il club durante il ciclo vincente d'inizio anni 2000.

"Sicuramente 60 anni per una società sportiva, soprattutto dilettantistiche, è un ottimo risultato. Questo dà dimostrazione anche di un attaccamento del paese Domagnano, del castello di Domagnano, a quello che è tutto il calcio e il movimento calcistico, perché questa squadra è sempre stata fortemente caratterizzata dalla sua vicinanza col castello. Io ho avuto la fortuna di fare il presidente del Domagnano negli anni 2000, quando la squadra era veramente forte. In quegli anni abbiamo vinto tante manifestazioni, campionati, coppe, abbiamo partecipato alle qualificazioni della Champions League, ma quelle che erano le qualificazioni con le squadre ufficiali, non la prequalificazione. Quindi ci siamo divertiti tantissimo in quel periodo. Il resto posso solo dire che per me il Domagnano, che sono venuto da fuori, è stato poi una delle squadre che mi ha accolto come una famiglia, (1:18) perché prima sono arrivato come giocatore, poi dopo un po' ho fatto allenatore, e poi dopo un po' ho fatto il presidente, quindi il mio ciclo è stato completo in questo ambito".

Durante la serata è stata anche presentata la squadra per la stagione 2026-2027, con tanti giocatori confermati e alcuni nuovi acquisti interessanti, tra cui Scott Arlotti, ex giocatore delle Rimini, e Alex Ambrosini, giocatore di grande esperienza con oltre 100 gol all'attivo in Serie D.







