13:39 Il Domagnano futsal ritrova il successo, Tre Penne momentaneamente secondo 13:25 Colpo Vis: Pesaro torna a vincere dopo un mese, contro il Ravenna 13:25 70esimo Iss: presentata l'iniziativa congiunta di Libera, Psd e Csdl 10:17 USL: crescono le richieste di anticipazioni Fondiss, verso la riforma per ridurre le uscite
Il Domagnano futsal ritrova il successo, Tre Penne momentaneamente secondo

I giallorossi battono 4-1 il Pennarossa e lo allontanano dal quarto posto. Il Murata cancella il Fiorentino (9-0) e si mantiene in vetta

16 dic 2025
Foto: Fsgc/Pierini
Foto: Fsgc/Pierini

È una classifica affollatissima quella del Campionato di futsal sammarinese, decisamente più combattuta, nelle parti alte, rispetto agli ultimi anni. Sfruttando il turno di riposo della Virtus e quello appena osservato dal Murata, il Tre Penne si porta momentaneamente al secondo posto, a 31 punti, a -1 dai bianconeri e a +2 sui neroverdi, entrambi con una gara in meno rispetto alla squadra di Città. Nella 13^ giornata, i biancazzurri battono 6-2 la Libertas e attendono la replica de La Fiorita, che affronterà il San Giovanni e che, prima di questo turno, era a 28 punti come il Tre Penne, ma con una gara in meno.

Resta invariata la vetta, mantenuta dal Murata grazie al successo per 9-0 sul Fiorentino, con poker di Morri. Dietro, torna alla vittoria il Domagnano, che batte 4-1 il Pennarossa e lo allontana dalle prime quattro posizioni. Vittorie anche per Folgore, 2-0 sul Cailungo, e Juvenes Dogana, 3-2 sul Tre Fiori.

I risultati del 13° turno: Domagnano - Pennarossa 4-1, Cailungo - Folgore 0-2, Fiorentino - Murata 0-9, Tre Fiori - Juvenes Dogana 2-3, Tre Penne - Libertas 6-2, San Giovanni - La Fiorita stasera alle 22 (Palestra di Acquaviva), Cosmos - Faetano giovedì alle 22 (Palestra di Acquaviva). Riposa la Virtus.




