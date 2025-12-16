Il Domagnano futsal ritrova il successo, Tre Penne momentaneamente secondo

È una classifica affollatissima quella del Campionato di futsal sammarinese, decisamente più combattuta, nelle parti alte, rispetto agli ultimi anni. Sfruttando il turno di riposo della Virtus e quello appena osservato dal Murata, il Tre Penne si porta momentaneamente al secondo posto, a 31 punti, a -1 dai bianconeri e a +2 sui neroverdi, entrambi con una gara in meno rispetto alla squadra di Città. Nella 13^ giornata, i biancazzurri battono 6-2 la Libertas e attendono la replica de La Fiorita, che affronterà il San Giovanni e che, prima di questo turno, era a 28 punti come il Tre Penne, ma con una gara in meno.

Resta invariata la vetta, mantenuta dal Murata grazie al successo per 9-0 sul Fiorentino, con poker di Morri. Dietro, torna alla vittoria il Domagnano, che batte 4-1 il Pennarossa e lo allontana dalle prime quattro posizioni. Vittorie anche per Folgore, 2-0 sul Cailungo, e Juvenes Dogana, 3-2 sul Tre Fiori.

I risultati del 13° turno: Domagnano - Pennarossa 4-1, Cailungo - Folgore 0-2, Fiorentino - Murata 0-9, Tre Fiori - Juvenes Dogana 2-3, Tre Penne - Libertas 6-2, San Giovanni - La Fiorita stasera alle 22 (Palestra di Acquaviva), Cosmos - Faetano giovedì alle 22 (Palestra di Acquaviva). Riposa la Virtus.







