CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano non si ferma: 3-0 al Cailungo Continua la marcia dei ragazzi di Manuel Amati: la doppietta di Bonetti e l'eurogol di Fusco lanciano il Domagnano, sempre più 4° in campionato. Passivo fin troppo pesante per il Cailungo, oggi con il dirigente Mezzadri in panchina.

Miglior attacco e seconda miglior difesa: ci sono i numeri a testimoniare il super avvio del Domagnano, che ormai non può più essere considerata una sorpresa. 3-0 al Cailungo e terza vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Manuel Amati. Che partono a razzo: due minuti sul cronometro, Fusco lancia Bonetti che a tu per tu con Gallinetta è glaciale e firma subito il vantaggio. Rossoverdi in bambola nei primi minuti: ancora Bonetti si divora doppietta e raddoppio in un'azione quasi fotocopia, l'11 però apre troppo il piattone e mette sul fondo. Poi ci pensa Gallinetta a tenere a galla i suoi, respingendo il colpo di testa di Amati. Sulla ribattuta si avventa il “solito” Bonetti, stoppato sul più bello. Poi esce il Cailungo, che si fa vedere due volte con Michelucci: il primo tentativo termina a lato, il secondo impensierisce Papi costretto a smanacciare in corner.

Nonostante tutto il match resta in equilibrio e a inizio ripresa ci sono le proteste veementi dei ragazzi guidati dal dirigente Mezzadri: Papi esce a vuoto, Bua sterza e quando sta per calciare viene atterrato dal portiere del Domagnano. L'intervento viene però giudicato sul pallone dal direttore di gara che lascia proseguire. Proteste anche dall'altra parte quando Sopranzi calcia dal limite e chiede un tocco con il braccio di Iuzzolino: anche in questo caso, tutto buono. Il Domagnano fallisce il possibile 2-0 con Amati che – tutto solo – schiaccia di testa e non inquadra lo specchio. Il 2-0 però arriverà qualche minuto più tardi, con l'autentica perla di Mattia Fusco: il centrocampista giallorosso aggancia e senza pensarci due volte ci prova da fuori, con la sfera che muore all'incrocio dei pali. Eurogol di Fusco, che si candida di diritto già tra i più belli della stagione. Il Cailungo esce dalla partita, i Lupi ne approfittano: gran giocata del neo-entrato Babboni che manda a vuoto l'intera difesa e calcia, Gallinetta devia sul palo ma il più lesto ad arrivare è Bonetti che, dopo la tripletta al Murata, fa doppietta e sale a quota 6, nuovo vice-capocannoniere. Cailungo punito oltremodo, il Domagnano vince 3-0 e si conferma quarta forza del campionato. I giallorossi cercano un posto tra le big.

