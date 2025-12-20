CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano riacciuffa il San Giovanni nella nebbia: termina 1-1 Nella fitta nebbia di Montecchio termina in parità tra Domagnano e San Giovanni, con i giallorossi che trovano l'1-1 all'ultimo minuto di recupero.

La cosiddetta “zona Cesarini” diventa ufficialmente “zona Domagnano”. Dopo i gol allo scadere contro Virtus e La Fiorita, i giallorossi portano a casa un altro punto all'ultimissimo minuto contro un San Giovanni che – fino al 95' – ha accarezzato il sogno di portare a casa un successo fondamentale. Ma la grande protagonista del pomeriggio di Montecchio è la fitta nebbia che cancella la visibilità e – giocoforza – condiziona la prestazione delle due squadre. Soprattutto quella degli uomini di Manuel Amati, abituati a giocare ad alti ritmi e in velocità. Dall'altra parte invece il San Giovanni sembra trovarsi a suo agio, in una partita che si trasformerà presto in una battaglia. Al tramonto del primo tempo il meritato vantaggio rossonero: verticalizzazione con D'Angeli che scatta sul filo del fuorigioco e – a tu per tu con Papi – è glaciale e la infila all'angolino per l'1-0 con cui si andrà al riposo.

Nella ripresa il Domagnano prova a far vedere qualcosa di diverso ma l'unica chance arriva da fermo con il palo colpito da Gozzi sugli sviluppi di corner. Poi è ancora San Giovanni, che ci mette cattiveria e intensità. Manca però nel killer instinct, come quando Palumbo – dopo una gran giocata – mette sul fondo. O quando Corinti riceve davanti a Papi ma il portiere del Domagnano riesce a sbarrargli la strada sul più bello. Arriverà un'altra chance con Kane, prima dello scontro che vede protagonista Bonetti con un difensore avversario. Si protesta a centrocampo, si avvicina anche Boujir ma il gioco prosegue e a momenti Guglielmi beffa l'estremo difensore del San Giovanni, che recupera all'ultimo di testa. Vengono poi assegnati 6 minuti di recupero e – al quinto di questi – il Domagnano torna in quota. Dopo un accurato racconto nel post-partita dei vari protagonisti, possiamo raccontare il centro di testa di Babboni sul servizio di Santi anche se le immagini non vengono in nostro soccorso. Fatto sta che i Lupi trovano l'1-1 sul filo di lana e chiudono un 2025 giocato ad altissimi livelli.

