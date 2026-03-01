CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano ribalta il Cailungo: 2-1 e 6° posto blindato Successo in rimonta per il Domagnano che supera, negli ultimi minuti, il Cailungo e blinda la zona play-off. A Montecchio termina 2-1: al vantaggio rossoverde di Bua rispondono il capocannoniere Bonetti e Gozzi, che segna a pochi minuti dalla fine.

Una partita a due facce. La prima con un Cailungo battagliero e in grado di mettere in difficoltà gli avversari, la seconda con un Domagnano che – dopo una fase di distrazione – mette in campo 20 minuti di fuoco e ribalta una partita che sembrava persa. Così nasce il successo dei giallorossi che permette di blindare la zona play-off. Nel primo tempo una sola grande occasione: Bua approfitta dell'errore di Fusco, Papi in uscita prova a rallentarlo ma il 9 può comunque calciare con Gozzi provvidenziale a chiudere sulla linea. Di là Sopranzi svetta da corner ma non trova lo specchio della porta.

Il match si accede definitivamente nella ripresa. Ancora Cailungo all'alba: Persichilli si inserisce ma calcia fuori in diagonale poi il “solito” Bua – chiamato a lottare con tutta la difesa – si guadagna una bella punizione al limite e, con personalità, se la prende. L'esecuzione è perfetta: destro a giro sul palo del portiere, la sfera bacia il legno e si insacca per il vantaggio – anche meritato, fino a quel punto – del Cailungo. Per Bua è la nona rete in campionato, sulle 15 realizzate dai rossoverdi: la proporzione dice 60% dei gol totali della squadra. Da qui però il Domagnano si trasforma e – con orgoglio e forza di volontà – inizia a macinare chance: Sopranzi si gira e chiude con il destro ma centra in pieno il palo. Clamorosa invece quella che capita a Ferraro, a tu per tu con Gallinetta: il 17 calcia forte ma addosso al portiere del Cailungo, che poi fa il resto dicendo di no alla grandissima. Il pari è nell'aria e puntuale arriva qualche minuto più tardi: bravo capitan Perazzini a crederci e rimettere dentro il pallone, Bonetti gira all'angolino e scrive 1-1, come il suo numero di maglia. Nella sfida tra bomber con Bua anche il bomber giallorosso ci mette lo zampino e – a quota 19 reti – è sempre più capocannoniere del campionato. Ma i Lupi non si accontentano e, a 3 dal 90', completano la rimonta: Gozzi – professione difensore centrale – imita il compagno e in volèe non lascia scampo a Gallinetta. E' 2-1 Domagnano che nel finale fallisce il possibile tris con Bonetti, stoppato sul più bello da Gallinetta. Poco cambia, però: per i giallorossi è la terza vittoria di fila.

