CAMPIONATO SAMMARINESE Il Domagnano scalda i motori per la stagione dei 60 anni L'allenatore Manuel Amati: "L'entusiasmo è molto alto, spero ci saranno belle sorprese"

Il Domagnano è pronto per cominciare la stagione del 60° anniversario. I giallorossi si presentano ai nastri di partenza con tante conferme e qualche novità interessante. In attacco, il Domagnano ha dovuto salutare il bomber dello scorso campionato Mattias Bonetti, approdato al La Fiorita, ma i giallorossi potranno contare su acquisti di rilievo. Scott Arlotti, con oltre 200 presenze tra Serie C e Serie D, e Alex Ambrosini, centravanti di grande esperienza, potranno avere fin da subito un'ottima intesa, con i due che hanno già giocato insieme a Rimini e furono protagonisti della promozione in Serie C nel 2018. Vestirà la maglia del Domagnano anche Simone Santi, classe 2005, che ha già vestito la maglia della Nazionale maggiore, e Riccardo Michelucci, arrivato dal Cailungo. Negli altri reparti, innesti interessanti di Giacomo Valentini, difensore anche lui nel Giro della Nazionale, e Alex Toccacieli, centrocampista proveniente dalla Fiorita.

Manuel Amati, allenatore del Domagnano: "La preparazione sta andando bene, abbiamo fatto qualche giorno di ritiro in Carpegna, in una struttura dove abbiamo approfittato per conoscerci, per lavorare da soli, in campo da soli, anche se ovviamente la rosa non era a pieno regime, mancava qualche elemento, però è stato un buon ingresso nella stagione, per conoscerci, per cominciare una parte del lavoro. Che sta proseguendo sul campo di Domagnano, l'entusiasmo è molto alto, la qualità dei nuovi che ha integrato e arricchito la rosa è sicuramente un valore, quindi la stagione è cominciata in maniera positiva e ottimistica, direi.

Abbiamo 17 giocatori dell'anno scorso e 9-10 in più, considerando che abbiamo due ragazzi che saranno ai box fino a dicembre-gennaio, quindi abbiamo comunque la rosa di 25 fatta, con 17 confermati che sono tanti. Sono arrivati acquisti ovviamente importanti, qualche acquisto che si conosce un po' meno, che però vedendo sul campo spero ci saranno delle belle sorprese, per quello che ho visto, e dei valori che magari in questo momento non si possono preventivare, ma che poi il lavoro dirà che saranno stati acquisti altrettanto importanti come quelli più altisonanti, come Ambrosini, Arlotti, Rigoni e Giacomo Valentini".

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