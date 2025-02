Il duplice obiettivo di Mauro Duca: vincere con la Folgore, la salvezza con la Pergolettese

Mauro Duca, presidente della Folgore, è il nuovo amministratore delegato della Pergolettese, squadra professionistica che milita nel girone A della serie C:

"L'esperienza Folgore, è un'esperienza intensa, stupenda e bellissima. È arrivata questa opportunità di vivere anche un'atmosfera da professionisti e quindi ho immaginato un ponte ideale di trasferimento di esperienze, cioè quello che ho vissuto e sto vivendo nella Folgore e anche come visibilità verso un campionato di partecipazione europea, un livello emotivo e professionale altissimo. E perché non trasferirlo in un mondo prof che in questo momento non ha quella visibilità importante pur avendo però una dimensione d'altra parte straordinariamente importante sul campo. Quindi è stato un po' questo connubio che mi ha fatto pensare a cogliere questa opportunità".

Potremmo anche pensarla come un trampolino di lancio dalla Folgore vero il professionismo della Pergolettese, cioè un'occasione?

"Come ti dicevo prima c'è un ponte diretto di trasferimento di sensazioni, di iniziative e anche di opportunità, assolutamente sì, assolutamente sì, con le dinamiche di complessità che ovviamente puoi immaginare perché sei in un mondo comunque dilettantistico quindi fare quel salto probabilmente non tutti sono pronti però questo è sicuramente un'operazione che può aprire iniziative di questo tipo, assolutamente sì".

Da questo punto di vista sei abbastanza precursore?

"Ma guarda ti ringrazio per questo, in realtà non l'ho fatto per quello ma proprio perché mi sembrava una situazione tra virgolette naturale. Tu hai vissuto certe cose a certi livelli obiettivamente, ti capita un'occasione per poterle trasferire e andare a ricevere in questa nuova avventura. Quindi dai direi di sì, la facciamo con tutta la motivazione, la volontà e l'intensità insomma".

Naturalmente il dirigente punta anche ai risultati del campo, quali sono i risultati che ti aspetti dalla Folgore da una parte e dalla Pergolettese dall'altra?

"Guarda dalla Folgore sai che noi siamo sempre stati molto molto ambiziosi, siamo riusciti a vincere campionato, andare in Champions, abbiamo fatto esperienze europee, poi non sempre sul campo i risultati vengono, ci sono anche dei cicli, quest'anno siamo molto convinti che si è riaperto un altro e siamo fortemente concentrati e ambizioni, quindi la vogliamo andare, vogliamo puntare esattamente come sempre ai massimi risultati. La Pergolettese ha una dimensione un pochettino diversa con complessità anche superiori, quest'anno l'obiettivo dichiarato è quello anche per dare una continuità è quello di rimanere in categoria perché è estremamente fondamentale, poi chissà".