Il Faetano Calcio saluta Ds e Mister

Dopo aver concluso la stagione agonistica senza riuscire a centrare l’obiettivo play off il Faetano Calcio si è messo subito al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato. Il Presidente e il Direttivo hanno deciso di concludere il rapporto professionale con l’allenatore Alessandro Fabbri e con il Direttore sportivo Roberto Fabbri. La società ringrazia entrambi per l'impegno e la passione dimostrata in questi anni. Tra pochi giorni la società annuncerà il nome delle figure che prenderanno il loro posto.