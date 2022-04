CAMPIONATO SAMMARINESE Il Faetano chiede scusa all'arbitro dopo la protesta 'eccessiva' del suo allenatore contro il Murata

Un gesto non usuale nel mondo del calcio, una società che si scusa per il comportamento del suo allenatore. Succede a San Marino, con il Faetano che per le prossime 4 partite non potrà contare sul suo tecnico in campo, Danilo Girolomoni, perché deve scontare 4 giornate di squalifica, inflitte dal giudice sportivo, dopo l'espulsione nell'ultima partita contro il Murata.

"Sfortunatamente in quella occasione il nostro allenatore si è lasciato andare ad una protesta eccessiva ed inopportuna, anche se nata da un malinteso, - scrive il Faetano - per la quale la nostra società chiede scusa all'arbitro e a tutti i suoi collaboratori". Allenatore che già a fine gara si era pentito e si era scusato con la terna arbitrale. Ora l'auspicio è che tutta la squadra tragga insegnamento da questo episodio e giocherà al meglio le restanti partite di campionato e playoff nel rispetto di tutti.

