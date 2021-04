Il Faetano chiude con un 2-1 al Pennarossa, biancorossi sesti nei play off Sconfitta che non modifica la classifica della squadra di Andy Selva.

Sconfitta indolore per il Pennarossa che perde contro il Faetano 2-1. Gialloblu che chiudono la stagione con una vittoria, la seconda in questo campionato. Alla prima vera occasione il Faetano trova il vantaggio. Sulla sponda di Mezgour per Moroni il giocatore del Faetano è cinturato in partenza da Raffelli. Difficile valutare l'entità della trattenuta, resta il fatto che Moroni finisce a terra. Il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto Roberto Neri non sbaglia. Dall'altra parte occasione per il pareggio per il Pennarossa. L'azione parte da fallo laterale, Colagiovanni tocca di testa per Soure che calcia a botta sicura, la deviazione del portiere è decisiva. Al 31' il pareggio del Pennarossa con Francesco Ottaviani che in tuffo di testa concretizza in rete il cross di Righi anche con la complicità del portiere. Due minuti dopo ci prova ancora il Faetano, sul lancio in verticale, Neri scappa via e prova il pallonetto dalla distanza la palla esce sul fondo.

Nella ripresa il Faetano torna in vantaggio al 20' con Adil Mezgour. L'ex giocatore di Bellaria e Lentigione conclude dal limite dell'area e batte Marconi. Tre minuti più tardi il Pennarossa resta in dieci per il rosso diretto a Raffelli che viene a contatto Neri. Sulla punizione si presenta il sammarinese Dominella che calcia direttamente in porta non trovando l'incrocio per poco. Il Faetano potrebbe chiuderla al 29' con Mezgour che scappa via palla al piede e poi serve in area Neri, il numero 11 calcia in porta trovando la risposta di Marconi. L'ultima azione della partita è del Pennarossa che al 41' va vicino al pari con il colpo di testa di Calabrese.

Il Faetano chiude con una vittoria, il Pennarossa va ai play off chiudendo sesto in classifica.

