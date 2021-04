CAMPIONATO Il Faetano è fuori dai play-off: 1-1 con il San Giovanni L'autorete di Mezgour, a due minuti dal 90', condanna i gialloblu di Fabbri che non hanno più possibilità di raggiungere il Domagnano, a una giornata dal termine della regular season. I rossoneri osserveranno il turno di riposo nella prossima giornata.

Le speranze play-off del Faetano si infrangono, bruscamente, al minuto numero 88: Mezgour svirgola, Guidi è immobile e la sfera si insacca. L'autogol dell'attaccante gialloblu condanna la squadra di Alessandro Fabbri, avanti fino a quel momento con il San Giovanni e pronta a giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti di regular season. Non sarà cosi perchè l'1-1 finale relega il Faetano a -4 dal Domagnano dodicesimo e ormai irraggiungibile. Il primo tempo è diviso in due spezzoni: al 21' Manzaroli esce per anticipare Mezgour e finisce rovinosamente a terra. Il 28 rossonero verrà portato via con l'ambulanza e il gioco si ferma per ben 7 minuti. Ovviamente, gli auguri di pronta guarigione all'estremo difensore del San Giovanni. La partita riprende: Barbuio la fa girare da calcio di punizione e Arena è subito attento, sfera in corner. Qualche istante dopo funziona ancora l'asse Barbuio-Mezgour: quest'ultimo calcia chiamando Arena ad una nuova respinta. Il direttore di gara concede 8 minuti di recupero e, proprio, allo scadere Mezgour spizza il rinvio di Guidi e manda Barbuio in porta. Il 63 scappa alle spalle della difesa ma c'entra Arena a tu per tu.

Ad inizio ripresa gli sforzi del Faetano vengono ripagati: Barbuio aspetta il momento giusto, Fall si inserisce con i tempi giusti e segna. Questa volta Arena non può nulla, i gialloblu con questo risultato sarebbero ancora virtualmente in corsa per i play-off. Da qui, però, il San Giovanni cresce: lancio di Tamagnini per Ndiaye che stoppa e batte Guidi per l'immediato pareggio. L'arbitro annulla tutto per l'off-side dell'ex Gatteo anche se rimane più di qualche dubbio. Borgo Maggiore non demorde: ancora Ndiaye davanti a Guidi, il portiere respinge poi Fortunato calcia con il destro ma Della Valle salva quasi sulla linea e allontana. Assedio San Giovanni: il solito Ndiaye in tuffo, palla fuori. Altre proteste per una possibile trattenuta ai danni del 20. Che - ai – 5 - va in slalom e li salta tutti, appoggio per Enchisi che va a botta sicura: Guidi, in qualche modo, la manda in corner. Ma, al secondo consecutivo, Mezgour la infila nella propria porta e i rossoneri fanno 1-1 nella maniera più insperata. Ora il San Giovanni - fermo per riposo nell'ultimo turno - dovrà osservare le altre squadre per scoprire la propria posizione nella griglia play-off.

