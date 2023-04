SPAREGGI Il Faetano elimina il Murata, avanti anche la Juvenes/Dogana Ai playoff Cosmos - Faetano e La Fiorita - Juvenes/Dogana

Ad Acquaviva decide un gol di Mema al sesto minuto della ripresa. Meglio il Murata nel primo tempo ma la squadra di Angelini non concretizza un paio di buone occasioni. Nella ripresa sale in cattedra il Faetano che passa in vantaggio con Mema e sfiora per due volte il raddoppio con Ferrario. Nel finale, Semprini va vicino al pareggio con un destro che esce di pochissimo mentre Gueye salva su Mema lanciato a rete. Gol e spettacolo tra Juvenes/Dogana e Domagnano con la squadra di Amati che si impone per 3 a 2. L'undici di Serravalle vola sul 2 a 0 con la doppietta di Salvemini. I lupi non si arrendono e raggiungono il pari con due gol in 4 minuti grazie a Bacchiocchi e Angelini. In pieno recupero, Tumidei regala vittoria e qualificazione alla sua squadra. Domagnano in nove per le espulsioni di Faetanini e Baffoni.

