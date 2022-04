Il Faetano fa suo lo scontro diretto: 2-0 al Pennarossa

Bastano 29 minuti al Faetano per chiudere la pratica Pennarossa e avvicinarsi al quarto posto. Lo scontro diretto va agli uomini di Girolomoni - sempre pericolosi in ripartenza – e già avanti al 6': con pochi passaggi i gialloblu sono in porta, Tamburini vede Pini solo sul secondo palo e l'11 batte Semprini in diagonale. Il “Penna”, colpito a freddo, prova a reagire: Martin si coordina per il diagonale in volée, Soumah si salva – in qualche modo – in corner. Dall'altra parte tiro-cross insidioso di Tamburini, Semprini costretto a smanacciare. Un minuto dopo, però, arriva comunque il 2-0: fa tutto bene Kalemi sulla sinistra, incursione in area e servizio per Tamburini che da 0 metri non può sbagliare. Uno-due micidiale, Faetano avanti meritatamente. Anche se i ragazzi di Andy Selva non mollano: da piazzato Michelotti se la ritrova lì ma spalle alla porta, non la prende con il tacco e Marino la fa sua.

Ad inizio ripresa il copione non cambia: Chiesanuova tiene la sfera senza far male, il Faetano riparte con qualità. Tamburini sfiora la doppietta, bravo Semprini a chiudere tutto. Dall'altra parte il Pennarossa ha due chance per accorciare: scambio Mantovani-Zago sulla destra, Alessandro Conti non inquadra lo specchio da ottima posizione. Ancora più clamorosa la seconda occasione: Cola lancia dalle retrovie, Tiboni scappa alle spalle della difesa gialloblu ma a tu per tu con Marino cestina con il destro. Nel finale salgono in cattedra i portieri – Marino su Ottaviani, Semprini su Mattia Giardi – ma il risultato non cambierà più: il Penna cade dopo 12 partite, il Faetano – 5 vittorie nelle ultime 8 – punta con decisione ai play-off diretti.