Il Faetano Futsal segna un gol per l'inclusione insieme a Batticinque

Un calcio al pallone, uno ai pregiudizi. Perché certe barriere si abbattono anche così, con un semplice gesto, un passaggio, un gol da festeggiare insieme. Sul campo di Faetano il calcio mette da parte il risultato e diventa occasione di incontro, con un'unica regola: nessuno deve restare fuori dal gioco. È questo lo spirito della collaborazione tra il Faetano Calcio e Batticinque, l'associazione impegnata a favore delle persone con autismo e disturbi del neurosviluppo. Un'intesa che porterà la squadra di Futsal del Faetano a scendere in campo con il logo della associazione, promuovendo i valori dell'inclusione anche fuori al rettangolo di gioco.

“Siamo felicissimi di questa collaborazione – spiega il direttore del settore futsal del Faetano, Michele Moroni - tutto è nato da una chiacchierata con Fanny. È venuta fuori questa opportunità di mettere il logo dell'associazione sulle nostre maglie e ci è sembrato subito ad entrambi una cosa fantastica. Noi abbiamo sposato in pieno questa opportunità e speriamo, anzi vogliamo, che sia una collaborazione che duri negli anni”. Per celebrare questa nuova sinergia, atleti del futsal e ragazzi di Batticinque sono scesi in campo insieme per una partitella inclusiva.

“È una grande collaborazione – aggiunge entusiasta Fanny Gasperoni, presidente associazione Batticinque - innanzitutto perché l'associazione è nata a Faetano e qui ha avuto la sua sede per 10 anni. Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione perché è una collaborazione che crea per la comunità un'opportunità importantissima. Vogliamo far capire che un calciatore che corre velocissimo comincia a correre anche meno veloce non perde nulla, ma magari impara. Impara che, nonostante le caratteristiche cognitive e fisiche di ogni persona, tutti hanno il diritto di poter correre in campo, di fare squadra e soprattutto di poter indossare con orgoglio una maglia”. Un'esperienza di crescita reciproca, che la società vuole estendere anche al calcio a undici, portando il simbolo di Batticinque sulle maglie della prima squadra del Faetano.

“Nella nostra società c'è una sensibilità particolare a questi temi – spiega il Presidente del Faetano Calcio Fabio Gasperoni - e quindi io sono molto molto contento che sia partita questa cosa. Credo sia una cosa molto bella che porterà dei vantaggi e farà crescere tutti. Forse quelli che cresceranno di più saranno i nostri giocatori perché si renderanno conto che l'inclusione è una cosa importantissima. Credo che il simbolo di Batticinque, che è straordinario per tutti i valori che porta, sarà messo anche sulle maglie della squadra 11 e questo sarà per noi un motivo di grande orgoglio”.

Perché il calcio è soprattutto un gioco di squadra. E la vittoria più bella arriva quando nessuno rimane in panchina.







