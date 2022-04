Il Faetano liquida il Cailungo e negli spareggi affronterà il San Giovanni

SRV_FAETANO_-_CAILUNGO_22042022_-

C’è da centrare il quinto posto che significa il miglior piazzamento negli spareggi e il Faetano prende subito di petto la sfida contro il Cailungo, all’ultima esibizione stagionale. Palazzi è in stato di grazia e giganteggia fin dagli albori. Lancio apriscatole per Tomassoni, che stoppa in corsa, si accentra ma spara alto dal limite. Assolo perentorio di Tamburini che semina il panico nella retroguardia rossoverde, Palazzi è ovunque e l’arbitro Villa, su segnalazione dell’assistente, segnala l’offside del playmaker e cestina il gol di Tamburini.

È la prova generale perché sul corridoio centrale Tamburini entra in collisione con Censoni: rigore e giallo per il centrale. Dagli undici metri, Palazzi trova l’angolo non battezzato da La Monaca. L’arbitro però non convalida e di nuovo il 5 contro il 26, stesso angolo e stesso risultato. Il vantaggio griffato Palazzi mette in discesa la sfida dei suoi. Lo stesso Palazzi va ad un soffio dalla doppietta personale: colpo sotto e all’ultimo La Monaca riesce a salvarsi, nulla però può sul tap-in da due passi di Pini. L’ultima istantanea della prima frazione è la punizione alta di poco da parte di Marinaro. Girandola di sostituzioni ad inizio ripresa, l’ultima prima del rompete le righe per il Cailungo è la chance finale per chi ha giocato meno.

Giardi dal limite si coordina ma non impensierisce Gallinetta. Benedetti fa copia incolla e sul suo tentativo dal limite, Rossi fa buona guardia. Lo stesso Benedetti però si rifa’ con gli interessi: destro di rara potenza sotto il sette, Rossi è battuto e il Cailungo rientra in pista. Dura poco la nuova fase del match, perché capitan Giardi rimette avanti il Faetano nuovamente. Azione straripante di Pini che litiga all’ultimo con la sfera, Giardi è appostato al posto giusto ed estrae dal cilindro la conclusione perfetta che vale il tris. Il Cailungo evapora e il Faetano gioca sul velluto. Azione corale da applausi, De Buono arma il rasoterra di Russo che firma il poker e fissa il finale sul 4-1. È amaro il finale di stagione per il Cailungo perché rimane anche con l’uomo in meno per il Rosso comminato ai danni di Santucci. Faetano che chiude con il punto esclamativo la propria regular season mentre per il Cailungo è già tempo di programmare la stagione che verrà.

Servizio di Matteo Cecchetti