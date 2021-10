CAMPIONATO Il Faetano non fa Fatica e batte 2-1 il Domagnano Il difensore centrale è grande protagonista nel successo gialloblu: doppietta e seconda vittoria stagionale per gli uomini di Girolomoni. Dall'altra parte ai Lupi non basta il momentaneo pareggio di Fancellu: è il terzo ko di fila.

E' Lorenzo Fatica l'uomo della provvidenza per il Faetano: 3° centro per il numero 3 che, di mestiere, fa il difensore centrale ma davanti si diverte eccome. Domagnano che - al contrario - cade ancora: 4 vittorie consecutive al via, 3 sconfitte consecutive ora per gli uomini di Mancini che rischiano subito. Cavalieri sbuca alle spalle della difesa su lancio di Palazzi ed Averhoff salva tutto quasi sulla linea. Da calcio d'angolo lo stesso Cavalieri si inserisce e scarica per Fatica che anticipa tutti, batte Colonna e fa 1-0. Sempre da corner si fa pericoloso il Faetano: Tomassoni verso la porta, Colonna allontana la minaccia con la punta delle dita. Poi l'inerzia del match cambia e il Domagnano esce alla grande: il vice-capocannoniere Ceccaroli si divora l'1-1 sparando alle stelle il servizio di capitan Rossi. Qualche minuto più tardi Bara fa la sponda per Morena, battuta di prima intenzione disinnescata da Luca Rossi. Il mancino dalla lunga distanza di Gaiani, invece, passa a centimetri dal bersaglio grosso. Spinta dei Lupi che viene giustamente premiata al tramonto del primo tempo: Fancellu raccoglie il pallone in uscita, decisiva la deviazione di un giocatore del Faetano che mette fuori causa il portiere per il pareggio giallorosso.

L'equilibrio permane anche nella ripresa: Giovanni Rossi la fa girare da calcio di punizione colpendo il palo di sostegno. Sull'altro versante caso da moviola: Palazzi sorprende tutti da posizione defilata, miracolo di Colonna che la toglie dalla porta con un grande intervento ma tutti i giocatori del Faetano protestano per il possibile gol. Arbitro e assistente fanno cenno di proseguire e si rimane in parità. Il migliore, tra i ragazzi di Girolomoni, è sempre Palazzi: destro da 30 metri che si abbassa all'ultimo e chiama Colonna all'ennesima risposta. Sull'angolo seguente il 5 trova Fatica che prende l'ascensore e la infila all'angolino per il definitivo 2-1. Eroe di Coppa, eroe in campionato: terzo risultato utile nelle ultime 4 per il Faetano che ingrana e macina punti.

