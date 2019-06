Il Faetano riparte da Bobo Gori

In attesa delle Coppe Europee, le società del campionato sammarinese si stanno muovendo sul fronte del calcio mercato. Tra le più attive c'è il Faetano che ha ufficializzato l'arrivo Bobo Gori come nuovo allenatore e l'ingaggio del l'attaccante Mema, lo scorso anno all'Igea Marina in Promozione e di Raffaele Seccia, centrocampista che nella passata stagione ha indossato la maglia del Murata.