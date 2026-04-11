Il Faetano sorprende il Fiorentino, La Fiorita e Domagnano si rallentano a vicenda

Risultati significativi per la zona playoff nella prima metà di gare del 28° turno di Campionato sammarinese, che registra ben pochi movimenti e questa è di per sé è forse la maggior notizia. A partire da quanto successo nella gara tra Domagnano e La Fiorita, finita 1-1: Semprini porta avanti i gialloblù al 28', ma Guidi rimedia due gialli e nel giro di un minuto, al 37', e lascia in 10 i compagni, che all'88' subiscono il pareggio di Babboni.

Un risultato che costituisce un'enorme occasione per Folgore e Fiorentino, ma, se Falciano dovrà aspettare fino a domani per provare a sfruttarle, contro la Juvenes Dogana, i rossoblù la cestinano contro il Faetano, che vince in rimonta (2-1) e torna al successo dopo sette sconfitte consecutive. Pallante ed Elia ribaltano il vantaggio di Ben Kacem e poi i gialloblù tengono fino alla fine, nonostante l'espulsione di Bertuccini all'83'. Con questa sconfitta, il Fiorentino scivola a -3 dal Domagnano e si espone alla possibile rimonta del Cosmos.

Compito svolto in toto dal Tre Penne, che infligge un tennistico 6-1 al Cailungo, trascinato dai goal Turchetta, Berardi, Errico, Pieri, Kamouni e Peluso, inframmezzati dal momentaneo 1-5 di Bua. Un successo che porta i biancazzurri momentaneamente al second posto e a -2 dalla vetta, in attesa delle repliche di Tre Fiori e Virtus contro Libertas e Murata.

Chiude il quadro, per ora, il sudato successo per 1-0 del San Giovanni sulla San Marino Academy Under 22. Decide il goal di Zanni al 27' del primo tempo, che porta i rossoneri a +4 sul Pennarossa, prima esclusa dalla zona turno preliminare. Domani, Chiesanuova tenterà di rispondere, contro il Cosmos.

I risultati del 28° turno: Tre Penne - Cailungo 6-1, San Giovanni - San Marino Academy Under 22 1-0, Fiorentino - Faetano 1-2, Domagnano - La Fiorita 1-1. Domani alle 15: Cosmos - Pennarossa (Fiorentino), Juvenes Dogana - Folgore (Acquaviva), Tre Fiori - Libertas (Montecchio), Virtus - Murata (Domagnano).







