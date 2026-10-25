Il Faetano stoppa La Fiorita, finisce 0-0

La Fiorita spinge per la terza vittoria in fila e invece ne esce il terzo punto in classifica per il Faetano, che tiene, anche grazie a Venturini, e strappa lo 0-0. Faetano che così lascia l'ultimo posto alla San Marino Academy e aggancia la Juvenes, mentre Montegiardino resta a -3 dal 4° posto e dal duo Tre Fiori/Cosmos.

Bonetti riceve da Grandoni, si gira su Tugliani e conclude troppo sporco per impensierire Venturini, che respinge. Bonetti che poi è messo davanti alla porta dalla spizzata di Semprini, al dunque però si disturba con Mazzotti e calcia alto. Quindi tocca a Semprini: il colpo di testa a piazzarla su cross di Mularoni non trova lo specchio, quando carica da poco dentro il limite su un parapiglia da angolo invece ci vuole il gran riflesso di Venturini, per fermarlo. L'atto II Semprini-Venturini arriva sull'imbucata di Zafferani, qui il tiro è debole e l'estremo oppone il piede. E sempre Zafferani, a pochi istanti dal duplice, passa in mezzo a due e smarca Errico, che se lo divora incrociando a lato a due passi dalla porta.

Si va alla ripresa e qui il Faetano, dopo un tempo a giocare di rimessa, parte bene e sfiora subito il vantaggio: Michelucci riceve a centrocampo, va via a Paramatti e arriva fino a Zavoli, bravo a chiudergli lo specchio e a rimpallarlo. E dopo il bel recupero di Tugliani su Bonetti, incanalato a rete da Nappello e fermato al dunque, il Faetano va di nuovo vicino al colpaccio: Elia allarga per il traversone di Samuele Renzi e si fionda a chiudere il triangolo, girata perfetta e solo Cicarelli, appostato sulla linea, evita il gol.

Qui La Fiorita si ripiglia e si torna al copione originale, ossia il monologo in blu: Venturini si oppone sia all'incrociata di Bonetti, innescato da Enchisi, e sulla conclusione da fuori di Semprini, nel caso in maniera più efficace che pulita. Semprini che poi viene pescato sul palo lungo da Nappello, stavolta va di testa e sbatte sulla traversa. Di testa ci provano pure Bonetti, che sul cross di Mularoni è in ottima posizione ma schiaccia male e agevola Venturini, e lo stesso Mularoni, allo scadere di recupero, su punizione di Nappello: palla a lato, il Faetano muove la classifica e La Fiorita perde una grossa occasione.







