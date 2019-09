Il Faetano vince il terzo memorial Della Valle

Terza edizione per il Memorial Guido della Valle, il triangolare dedicato a Guido Della Valle, scomparso nel 2016. Il torneo è stato vinto dal Faetano, che ha battuto 1-0 il Real Monteleone e 2-0 la Virtus Acquaviva, che ha ottenuto il secondo posto battendo ai rigori il Monteleone. “I ragazzi stanno lavorando sodo - commenta mister Gori - e sono contento di vedere che oltre alla parte sportiva sta crescendo anche il gruppo. Abbiamo deciso di partire presto ad allenarci per arrivare al meglio all’avvio della stagione in cui vogliamo essere una delle protagonisti”. A dare il via al campionato del Faetano sarà la sfida con il Tre Fiori.