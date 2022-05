SPAREGGI Il Faetano vola ai quarti, eliminato un ottimo San Giovanni Decidono i gol di Fall e Magno, per i rossoneri momentaneo pareggio di Strologo

Al San Giovanni serviva solo una vittoria, al Faetano bastava anche un pareggio per la qualificazione ai play-off. Si gioca a Dogana e il primo tempo non regala grandi emozioni. È il ventiduesimo quando Palazzi impegna cosi De Angelis, bravo nel salvarsi in angolo. Un giro di lancette ed è ancora l'estremo difensore di Tognacci a salvare porta e risultato sul colpo di testa del difensore Romagna. Sul finire di tempo, il Faetano chiede un calcio di rigore per questo intervento di Berardi, il direttore di gara fa proseguire.

La gara si accende nella ripresa. Minuto 47, angolo di Palazzi, Senja prova ad allontanare ma sul palo lontano c'è Fall che di piatto destro infila il pallone del vantaggio gialloblu. La reazione del San Giovanni è immediata. Punizione di Magnani per Strologo che anticipa tutti e firma la rete del pareggio. Il Faetano protesta ancora nei confronti dell'arbitro Vandi e lo fa per questo contatto tra Tomassoni e Tasini, per il direttore di gara è tutto regolare. San Giovanni pericoloso sull'asse Lisi, Berardi, Mema con la girata di quest'ultimo, non troppo distante dall'incrocio dei pali.

Protestano anche i rossoneri per questo contatto tra Pini e Berardi, l'arbitro fa cenno di proseguire. Il finale è tutto della squadra di Girolomoni. Prima ci prova Russo, che vince un contrasto e conclude da distanza ravvicinata ma trova l'ottima opposizione di De Angelis. A sette minuti dal termine, la rete del definitivo 2 a 1. La retroguardia del San Giovanni si oppone alla conclusione di Mattia Giardi ma non può nulla sul destro radente di Franco Magno che mette il sigillo su vittoria e qualificazione del Faetano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: