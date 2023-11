SERIE D Il fanalino di coda Certaldo sgambetta il Victor La squadra di Cassani gioca la più brutta partita del campionato e cade 1-0 con il Certaldo

Turnover di Cassani con Lozza - Arlotti inedita coppia d’attacco. Per Simone Lozza, scuola Atalanta, prima maglia da titolare in questa stagione. Sabba su punizione Fontanelli, respinge con i pugni, unico tentativo del Victor in tutto il primo tempo. Radente di Bouhamed, che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno di squadra intervenga. Poco dopo la mezz’ora, Franklyn Akammadu, compagno di squadra di Federico Chiesa nella Primavera della Fiorentina, si fa 50 metri in velocità palla al piede, esce Pazzini a chiuderlo sulla ribattuta, interviene Bouhamed, ancora Pazzini a mettere in angolo. Meglio il Certaldo nel primo tempo che si chiude con il tentativo di Zanaj, alto sopra la traversa. Ripresa è sempre duello acceso tra Akkamadu e Pazzini, il colpo di testa respinto dal portiere biancoazzurro. Cassani, scurissimo in volto, opera un triplo cambio ma il Victor non svolta, è ancora Frankyn Akkamadu a fallire, ancora una volta solo davanti a Pazzini. Il Certaldo trova il meritato gol del vantaggio con il diagonale vincente di Bouhamed. Incrocio volante e gran gol del numero 10 viola. Ci vuole più di venti minuti per vedere una risposta pericolosa. Sollaku conclusione da buona posizione alta di poco. All’ultimo respiro angolo di Tosi, si gira D’Este che colpisce palo e traversa. Allo Stadio Comunale di Certaldo, Certaldo batte Victor San Marino 1-0.

