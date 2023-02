Una sola partita in programma alle 15 nel campionato sammarinese con il Fiorentino che ha bloccato sul risultato di 1 a 1 la Virtus. Vantaggio della squadra di Malandri con Filipppi, pareggio nella ripresa firmato da Tortori. Virtus che ha finito in 9 uomini per le espulsioni di Gori e Golinucci.