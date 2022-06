MERCATO Il Fiorentino conferma il mister Enrico Malandri

La società Fc Fiorentino comunica di aver confermato anche per la prossima stagione il mister Enrico Malandri dopo l’ottima annata scorsa. Raggiunto anche l’accordo con Giuseppe Buccolo come direttore sportivo della squadra e Alex Vaselli, in qualità di team manager. Altre conferme, quindi, in casa rossoblù, per dare continuità ad un progetto ritenuto un mix vincente fra giovani, esperienza ed attaccamento alla maglia. La dirigenza e lo staff tecnico sono già al lavoro per definire la rosa per la stagione 2022/23.

