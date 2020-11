Ad una settimana dall'appuntamento di Champions, il Fiorentino intensifica la preparazione. E' un'edizione particolare, il Covid ha spazzato via il classico girone in favore di un match secco da disputare in trasferta contro l'Omonia di Nicosia. Ancora tre allenamenti per provare le ultime cose prima della partenza per Cipro, fissata per mercoledì prossimo, vigilia della partita.

Nel video le interviste a Stefano Fallini (allenatore) ed Elia Pasqualini (Laterale).