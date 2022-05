Il Fiorentino elimina i campioni in carica: 2-1 Folgore ma non basta

E' la sconfitta più dolce nella storia del Fiorentino: dopo il 2-0 dell'andata, il 2-1 basta e avanza al ritorno per permettere ai rossoblu di eliminare la Folgore e accedere ai quarti di finale dei play-off. Falciano – campione in carica - si scuce lo scudetto dal petto, è fuori da tutto e il prossimo anno non sarà in Europa al termine di una stagione stregata per i ragazzi di Omar Lepri. Che, a Montecchio, soffrono tremendamente Abouzziane e Ben Kacem, già giustizieri martedì scorso: esterno del primo, diagonale del secondo respinto da Mignani che poi si salva sulla botta dal limite di Michelotti. Match spumeggiante con diverse occasioni, alla prima la Folgore passa: Bianchi è miracoloso su Sottile ma non può nulla sul tap-in di Docente che porta i giallorossoneri ad un solo gol dalla qualificazione. Ma il Fiorentino si dimostra squadra ostica e colleziona chance in serie: slalom di Abouzziane e palla fuori di un niente mentre Ben Kacem si fa ipnotizzare ancora una volta da un attento Mignani. Che cade poco dopo la mezz'ora: Abouzziane pressa e Sottile non riesce a rilanciare, Ben Kacem si avventa sulla sfera e questa volta non può sbagliare con il destro. 1-1, per la Folgore è tutto da rifare: Fedeli approfitta dell'indecisione di Bianchi e Baizan ma capitan Filippi ci mette una pezza e salva quasi sulla linea.

Nella ripresa Falciano, con gli uomini contati, non demorde: Nucci da fuori, Bianchi si distende e Hirsch, anziché calciare, prova a servire Docente senza trovarlo. L'estremo difensore del Fiorentino è attento anche sul mancino velenoso di Dormi, indirizzato sul primo palo. Sull'altro versante D'Addario perde l'attimo per calciare ma mette in condizione Zouhri di farlo: solo illusione del gol e la panchina rossoblu si dispera. Anche perché, due minuti più tardi, Docente fa valere la propria nomea di “bomber” ed è bravo a ribadire in rete il tentativo di Dormi dai sedici metri. Il Fiorentino protesta per il possibile fuorigioco dell'ex Rimini ma il direttore di gara convalida il 2-1. E la Folgore avrebbe 10 minuti per segnarne un altro e andare ai quarti ma i ragazzi di Malandri si compattano e compiono l'impresa. Sul cammino ora c'è La Fiorita prima della classe.