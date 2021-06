Il Fiorentino non si ferma più: 3° scudetto in fila

La vittoria del Fiorentino

Non ci sono pandemie, stop o addii illustri che tengano per il Fiorentino. Il cui dominio assoluto sul futsal sammarinese – 54 risultati utili in fila, con una sola X – trova sostanza nel terzo scudetto in fila. Il quarto in assoluto, il che permette ai rossoblu di affiancare il Tre Fiori in cima all'albo d'oro del Titano. Nulla da fare per una Fiorita arrivata alla prima finale della sua storia con un cammino fatto di sole vittorie, ma al dunque battuta 2-0.









Subito Fiorentino col recupero palla che porta De Angelis a liberare Maiani, Marchetti respinge. Ma c'è anche Montegiardino, in particolare c'è anche Massimiliano Bernardi: la sua punizione bomba è toccata in angolo da Geri, mentre quando taglia il campo in verticale arriva a piazzarla a lato di niente. Poi, dopo le scaramucce, Michelotti, straordinario nel suo essere in campo nonostante uno strappo. Da applausi il triangolo a tutto campo con Di Paolo che lo libera davanti alla porta, dove non s'inceppa e firma il vantaggio.

Quindi, nel bene e nel male, ancora Bernardi. Eccolo intercettare Pasqualini e partire per il contropiede che lo porta davanti a Geri, che salva evitando d'un pelo il tocco fuori area. Subito dopo però le parti si invertono: stavolta è Bernardi a sbagliare il passaggio e favorire la ripartenza di Maiani, chiusa con l'imbucata per un Pasqualini troppo solo per mancare il raddoppio.

Qui i gialloblu hanno un momento di sbandamento, tanto che lo stesso Pasqualini e De Angelis vanno vicini a fare tris. Dopo l'intervallo invece c'è voglia di rimonta, Geri però è sempre impeccabile e assicura ai suoi l'ennesimo trionfo di un'epopea che non vuol proprio saperne del sipario calante.