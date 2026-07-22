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Il Fiorentino pesca dal Pennarossa: ecco Pintore e Azzurro

22 lug 2026
Mattia Pintore, nuovo attaccante del Fiorentino
Mattia Pintore, nuovo attaccante del Fiorentino

Il Fiorentino fa spese in casa del Pennarossa in vista della nuova stagione. Ai rossoblù, da Chiesanuova, arrivano Mattia Pintore e Antonio Azzurro. Entrambi classe 1999, rafforzeranno l'attacco e il centrocampo del Fiorentino, con Pintore che è un colpo ulteriormente significativo, in quanto era capitano del Pennarossa.

A loro si aggiunge il rinnovo del 19enne Manuel Pesciarelli, altro centrocampista confermato in rosa dopo il prolungamento di contratto di capitan Alessandro Molinari. Novità anche nello staff, con Walter Fabbri che sarà il preparatore atletico dei rossoblù, in attesa di altri botti di mercato, probabilmente già in questa settimana.




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