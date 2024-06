NUOVI ALLENATORI Il Fiorentino presenta Leonardo Acori Il 5 agosto l'inizio della preparazione. Il Direttore Sportivo Zaboul definisce Acori un super lusso, ma anche il tecnico dovrà calarsi nella realtà. Il tecnico alloggerà a Rimini

Leonardo Acori ha alle sue spalle qualcosa come 772 panchine dalla Prima Categoria alla Serie B. Il 69enne di Bastia Umbra ha vinto 7 campionati. Uno di Prima Categoria con il Prati, 5 di Serie D con L'Aquila, 2 con il Gubbio, 2 con la Sangiovannese e lo storico in Serie C1 con il Rimini 2004-2005, squadra con la quale ha strappato il successo anche in Super Coppa di Lega di Serie C.

Non sono arrivate vittorie ma è sempre stato molto in alto anche in B con lo stesso Rimini, era l'anno di Juventus, Napoli, Genoa e Bologna, forse il campionato cadetto più importante di sempre, e quinto posto con due pareggi con i bianconeri allenati da Deshamps dei vari Buffon, Del Piero, Nedved e Trezeguet. Bene anche a Livorno, esonerato con la squadra qualificata ai play off, poi promossa agli spareggi con Ruotolo allenatore. Ci sarebbe da raccontare molto altro, come diverse salvezze clamorose, l'ultima in ordine di tempo proprio a Rimini.

E la sua terza parentesi biancorossa è stata anche l'ultima per il condottiero di Bastia Umbra che non allena dal 20 gennaio 2019. Quasi cinque anni e mezzo senza lo spogliatoio sono stati un vuoto infinito per uno come lui che vive e respira calcio.

La chiamata del Fiorentino, decimo nel campionato appena concluso, una sorta di boccata d'ossigeno. Il DS Mohamed Zaboul non è nuovo nel mettere a segno questi grandi colpi che rappresentano però anche un'arma a doppio taglio. Quando prendi una Ferrari poi devi sapere che ci vuole anche la benzina. Da una parte il Fiorentino sarà costretto ad alzare l'asticella e si genererà una grande aspettativa. Dall'altra i rossoblu hanno la possibilità di far crescere i tanti giovani in rosa con un allenatore di questa caratura. Zaboul definisce il Fiorentino, il Bologna del campionato sammarinese.

La preparazione comincerà il 5 agosto e ci sarà tanta attesa per la compilazione del calendario del campionato sammarinese 2024-2025 e la data da cerchiare in rosso di Faetano - Fiorentino. Ossia la sfida tra l'allievo Adrian Ricchiuti, oggi allenatore del Faetano, e appunto il nuovo Fiorentino di Leonardo Acori. Vice di Acori, sarà Emilio Di Stasio, già secondo di Beppe Angelini a Murata.

