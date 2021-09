Il Fiorentino sfida il Varna per un pronto riscatto

Michele Rocchi intervistato dall'inviato Roberto Chiesa

Dopo la bufera arriva il giorno libero. Importante per recuperare un po' di energie, ma anche per liberare la testa da quelle 17 mazzate prese dal Minerva e ormai agli atti. Il post uragano è stata anche la vigilia di Fiorentino-Varna che un po' per caratteristiche e un po' per necessità e voglia di riscatto diventa la madre di tutte le partite. Tra le poche cose ammesse dallo stretto protocollo c'è la passeggiata tutti insieme all'aperto e questo serve per un risata in gruppo e anche per vedere almeno alcune delle belle cose di Berna. I ragazzi hanno optato per il caratteristico e inusuale Parco degli Orsi. E comunque i bulgari del Varna da incontrare alle 15 sono l'ultima possibilità per acchiappare il punto, a metà tra il sogno e l'obiettivo nei pensieri della vigilia. Squadra solida e fisicamente forte, sicuramente temibile, ma almeno sul ritmo nulla a che vedere con quel Minerva che ancora toglie il sonno.

Nel video l'intervista al Direttore Sportivo Michele Rocchi