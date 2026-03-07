TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:56 Covignano: ciclista perde la vita in un incidente 15:04 San Marino Song Contest: trionfano Senhit e Boy George. Roberto Sergio: "Un'edizione straordinaria" 13:30 Trump: "Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente" 12:19 Pirovano ancora per 1 centesimo: 2^ vittoria e vetta in Coppa di discesa 12:04 Indian Wells: Sinner ok all'esordio, passa pure Cobolli 11:42 Coriano, esce di strada con la bici e finisce in un fosso: 50enne trasportata in elisoccorso al Bufalini [fotogallery] 07:47 Escalation in Medio Oriente e in Ucraina: Trump chiede la resa dell’Iran, mercati in allarme 06:03 Acne giovanile e dell’adulto: cure, laser e impatto psicologico. Quando e come intervenire
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Il Fiorentino si prende il 7° posto, passi avanti per Libertas e San Giovanni

7 mar 2026
@FSGC
@FSGC

Il sabato di Campionato Sammarinese sorride al Fiorentino che fa suo lo scontro diretto per il 7° posto (play-off diretti) contro il Cosmos: 1-0 firmato Belward e sorpasso in classifica dei rossoblu di Fabrizio Costantini, proprio ai danni dei gialloverdi.

Un bel pomeriggio anche per la due formazioni di Borgo Maggiore: la Libertas vince di misura (1-0) contro il Pennarossa e blinda la zona spareggi play-off, portandosi a +7 proprio sui biancorossi del neo-tecnico Macerata. Decide il gol del sempreverde Morelli. Del successo della Libertas trae giovamento anche il San Giovanni che conferma l'11° posto – l'ultimo utile per i play-in – grazie al 2-1 sul Murata: doppio vantaggio rossonero con D'Angeli e Zanni, prova ad accorciare Tahiri nella ripresa ma non basta.

Perde contatto dagli spareggi il Faetano, al 4° ko consecutivo. La San Marino Academy si impone con un netto 4-2 in un match scoppiettante: l'Under 22 va avanti due volte con Tamagnini e Ciacci ma viene ripresa da Zonzini e Contino. Nella ripresa il definitivo allungo dei ragazzi di Di Maio ancora con Tamagnini e l'autogol di Tugliani.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.