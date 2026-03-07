CAMPIONATO SAMMARINESE Il Fiorentino si prende il 7° posto, passi avanti per Libertas e San Giovanni

Il Fiorentino si prende il 7° posto, passi avanti per Libertas e San Giovanni.

Il sabato di Campionato Sammarinese sorride al Fiorentino che fa suo lo scontro diretto per il 7° posto (play-off diretti) contro il Cosmos: 1-0 firmato Belward e sorpasso in classifica dei rossoblu di Fabrizio Costantini, proprio ai danni dei gialloverdi.

Un bel pomeriggio anche per la due formazioni di Borgo Maggiore: la Libertas vince di misura (1-0) contro il Pennarossa e blinda la zona spareggi play-off, portandosi a +7 proprio sui biancorossi del neo-tecnico Macerata. Decide il gol del sempreverde Morelli. Del successo della Libertas trae giovamento anche il San Giovanni che conferma l'11° posto – l'ultimo utile per i play-in – grazie al 2-1 sul Murata: doppio vantaggio rossonero con D'Angeli e Zanni, prova ad accorciare Tahiri nella ripresa ma non basta.

Perde contatto dagli spareggi il Faetano, al 4° ko consecutivo. La San Marino Academy si impone con un netto 4-2 in un match scoppiettante: l'Under 22 va avanti due volte con Tamagnini e Ciacci ma viene ripresa da Zonzini e Contino. Nella ripresa il definitivo allungo dei ragazzi di Di Maio ancora con Tamagnini e l'autogol di Tugliani.



I più letti della settimana: