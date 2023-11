CAMPIONATO SAMMARINESE Il Fiorentino torna a vincere, la rimonta Academy si ferma sul 3-2 I rossoblu chiudono la striscia da un punto in 6 gare allungando con Stefanelli e con la doppietta di un super Niang, poi l'U22 rientra con un'autorete e il gol di Gatti e, nel recupero, si vede annullare il pari di Solito.

Il Fiorentino ritrova gol e vittoria, ma deve sudarsela fino in fondo contro una San Marino Academy che, finita all'inferno, per poco non oblitera anche il ritorno. I rossoblu quasi dilapidano il triplice vantaggio del 52° ma poi s'impongono 3-2: un successo che mancava dalla prima, che chiude una striscia da un punto in 6 turni e vale sorpasso all'U22 e aggancio al bordo playoff.

MVP per distacco il classe 2002 Niang, doppietta e straripante nei suoi affondi a sinistra: il primo quando l'esterno di Stefanelli gli spalanca la prateria, conclusione defilata e Battistini para. Al giro dopo invece salta netto Luvisi e cerca la buca d'angolo, trovando il palo. Tra le due azioni, anche l'Academy: D'Addario dentro per Famiglietti che manda a lato, poi Luvisi per l'inserimento di Sensoli che scappa a Bottoni e tocca a due passi dalla porta, senza inquadrare. Di là Baizan imbuca e Cekirri l'aggiusta per Niang, anche lui sciupone nello sparare alto. Di nuovo Niang: stavolta parte da destra, salta tutta la difesa e incrocia, Giocondi l'ha seguita bene e rimpalla.

Sempre da destra, l'inizio della svolta: Gimenez lancia e Bottoni scappa a Sensoli, che nell'inseguirlo lo tampona in area. Rigore, Stefanelli è spiazzante e il Fiorentino, per la terza partita su 8, va in tabellino. E 77” dopo colpisce ancora, stavolta con Niang: partito dalla sua metà campo, il senegalese allunga la falcata, si beve Giambalvo e incrocia il mancino sotto le gambe di Battistini. Applausi e bis a inizio ripresa, non un copia&incolla ma quasi: altra fuga da metà campo su Giambalvo, movimento a rientrare su Luvisi e pennellata di destro sotto la traversa. Doppietta del 3-0, ma Niang non si ferma: altra sverniciata su Giambalvo, ingresso in area e cannonata, stavolta su Battistini.

L'estremo è meno attento nell'uscire sulla punizione di Molinari, Gimenez svetta e centra la traversa. E di nuovo Niang servito in area da Baizan, Battistini para ancora. Ma mentre il Fiorentino prova a dilagare, l'Academy inizia a risorgere: Argenziano da lontano e volo di Benedettini, Bortolotto batte l'angolo e sugli sviluppi D'Addario controlla, mira e se lo mangia spedendo alto.

D'Addario che poi riceve nello spazio da Sensoli e mette in mezzo, dove Molinari va in tilt e tocca nella sua porta incustodita. Questo al 67°, tempo altri 8' e Sensoli crossa per Gatti, che elude Gimenez col controllo e scarica il sinistro che riapre clamorosamente il tutto. E subito dopo ancora Sensoli e Gatti a combinare per D'Addario, il cui piattone è fuori misura.

Ancora Gatti dal limite – Benedettini blocca facile – mentre di là Niang prova a sigillarla: assist per Stefanelli, che manca l'inzuccata da pochi centimetri, ed ennesima ripartenza da centrocampo, Battistini fa muro di nuovo. Così, in principio dei 7' di recupero, D'Addario serve Solìto per il colpo di testa dell'incredibile rimonta: niente da fare, rete annullata per un fuorigioco che, a vedere le immagini, non sembra esserci. Così come è più che dubbio quando, in area, Colagiovanni si disinteressa della palla e va addosso ancora a Solìto: l'arbitro è lì, fa proseguire e il Fiorentino, dopo aver sfiorato il suicidio, torna a vincere.

