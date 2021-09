Il Fiorentino torna subito in campo

Tempo una notte e rimpianti e orgoglio restano agli atti, ma non in testa. Quella va sgomberata perché il Fiorentino è di nuovo in campo per la seconda partita del girone B. Avversari i padroni di casa del Minerva Berna, favoriti per la vittoria del raggruppamento e quindi per il passaggio del turno e capaci nell'esordio di ieri sera di rifilare un 4-0 di presentazione ai bulgari del Varna. Tra le tante cose buone di ieri e la necessità di proiettarsi senza tempi di recupero in un match ancora più severo del giorno prima, coach Michelotti ha riunito la squadra. Idee, aggiustamenti tattici per un avversario oltre che più forte anche diverso, e poi dosare le forze perché una partita dispendiosa come quella di ieri è difficile da smaltire dai muscoli, nonostante l'incessante lavoro di Gabriele Cavalli, il King. Adrenalina tanta, riposo poco. Per quello c'è la giornata di domani, unica senza partite e dunque dedicata alla “remise”. Al nuovo giro di tamponi buono per il rientro e a preparare la partita con il Varna, quella che ognuno ha più o meno segretamente segnato come possibile. Per andare a punto, per un finale bellissimo di una storia già bellissima così.