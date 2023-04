FUTSAL Il Fiorentino travolge la Folgore e si assicura il primato Il 7-0 sulla seconda in classifica vale il +8 ai rossoblu, ora certi di chiudere in vetta la stagione regolare.

Non c'è storia nella sfida per il primato del campionato sammarinese di futsal, con la capolista Fiorentino che si impone 7-0 su una Folgore rimaneggiata a causa delle tante assenze. I rossoblu, 25 vittorie e un pari in 26 giornate, vanno a +8 sui rivali, assicurandosi, con due turni d'anticipo, la testa di serie n°1 ai playoff. Spicca la tripletta di Busignani, che sblocca la partita già dopo un minuto. Le altre reti sono di Ercolani, autore di una doppietta, Moretti e Gasperoni.

