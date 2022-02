CAMPIONATO Il Fiorentino vince al 91': 3-2 al Murata

A Montecchio il Fiorentino conquista 3 punti importanti contro il Murata, al termine di una partita molto tesa con un finale dalle mille emozioni. Dopo i primi minuti di studio l’incontro si apre all’11’ quando Alberighi sbaglia un retropassaggio regalando la sfera a Ben Kacem che davanti a Benedettini non sbaglia portando avanti i suoi. Subito il gol, il Murata prova a farsi vedere in avanti senza mai però impensierire la retroguardia avversaria. Anzi, è proprio la squadra di Malandri ad andare vicina al raddoppio al 38’. Abouzziane crossa in area un ottimo pallone per Ben Kacem che senza pensarci due volte prova un tiro al volo, ma la palla termina fuori di un soffio. È l’ultima emozione del primo tempo che vede il Fiorentino in vantaggio per 1-0.

La seconda parte di gara si apre sulla falsariga dei primi 45 minuti. La compagine di Fabbri cerca di fare la partita ma non riesce a concludere in porta, mentre il Fiorentino si chiude molto bene e riparte in contropiede con il solito Abouzziane. E’ proprio il numero 7 che da vita al raddoppio rossoblu al 78’. L’attaccante entra in area per poi provare una conclusione di potenza, ma Benedettini para il fendente senza però bloccare la sfera che arriva sulla testa di Castellazzi che da due passi segna il 2-0. L’incontro sembra ormai chiuso, ma il Murata non ci sta, ed all’82’ trova la rete del 2-1. La difesa del Fiorentino rinvia male un cross regalando palla a Comuniello che senza troppi problemi accorcia le distanze. All’87’ Comuniello viene messo giù in area, il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cangini che segna il 2-2. Ma le emozioni non finiscono qui: al 91’ Ben Kacem ci prova direttamente da calcio di punizione ma Benedettini riesce a deviare la sfera sulla quale si avventa Abouzziane che gonfia la rete per il 3-2 finale. Dopo 4 minuti di recupero il Fiorentino può festeggiare una vittoria molto sofferta.

Thomas Crescentini

